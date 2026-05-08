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Homem é preso acusado de estuprar filha adotiva em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

A prisão aconteceu nesta quinta-feira (7), durante cumprimento de mandado Judicial em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 08/05/2026 às 11:38

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Delegacia da Mulher, em Caruaru/Fotyo: Helia Scheppa/SEI

Delegacia da Mulher, em Caruaru (Fotyo: Helia Scheppa/SEI)

Um homem de 56 anos foi detido pela Polícia Civil de Pernambuco por abusar sexualmente da própria filha adotiva de 16 anos, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a corporação, a prisão aconteceu nesta quinta-feira (7), durante cumprimento de ordem judicial.

Após cumprimento, o acusado foi apresentado a 4ª Delegacia da Mulher do município.

Conforme informações extraoficiais, após passar por audiência de custódia, o suspeito foi encaminhado à Penitenciária Juiz Plácido de Souza (PJPS).

Em nota, a PCPE informou que, após ser capturado em uma residência, ele foi conduzido à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando à disposição da justiça.

Veja também:

Abuso de Vulnerável , Agreste de Pernambuco , caruaru , Polícia
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