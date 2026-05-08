Explosão de bomba caseira em escola deixa ao menos 10 alunos feridos no Rio de Janeiro

Artefato improvisado com tubo de PVC, pregos e parafusos explodiu no pátio de uma escola na Baixada Fluminense

Bomba caseira provocou explosão em escola pública do RJ (Reprodução)

Uma explosão provocada por uma bomba caseira dentro de uma escola pública de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, deixou ao menos dez adolescentes feridos na manhã desta sexta-feira (8). O caso ocorreu no Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Lasar Segall, na Baixada Fluminense.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o artefato explodiu no pátio da unidade após ser manipulado por um estudante. ”Um material explosivo teria detonado no pátio da unidade escolar após ser manuseado por um aluno”, informou o Corpo de Bombeiros.

Os jovens feridos têm entre 13 e 15 anos e sofreram lesões consideradas leves. Todos foram levados para o Hospital Municipal de Belford Roxo para atendimento médico.

De acordo com a TV Globo, o explosivo improvisado era composto por um tubo de PVC recheado com objetos metálicos, como pregos, porcas e parafusos, que foram lançados no momento da detonação.

Relatos de estudantes apontam que algumas vítimas sofreram cortes e perfurações nos pés, pernas, abdômen e rosto. Outros adolescentes também disseram ter sentido fortes dores nos ouvidos e perda temporária da audição após a explosão.

O acionamento do Corpo de Bombeiros ocorreu às 8h15. Além das equipes de resgate, agentes da 54ª DP (Belford Roxo) e integrantes do Esquadrão Antibomba da Core foram deslocados para a unidade escolar.

Após o incidente, a direção da escola decidiu suspender as atividades e liberar os demais alunos. As informações são do portal g1.