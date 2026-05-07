Apac publica alerta de Estado de Atenção: vai chover forte a partir da tarde desta quinta (7)
Conforme publicação da Apac no final da manhã, vai chover com intensidade moderada, com pancadas fortes, a partir da tarde desta quinta e ao longo da sexta em três regiões de Pernambuco, além de Fernando de Noronha
Publicado: 07/05/2026 às 11:25
A previsão de pancadas de chuva em todo o estado, no início da semana, com atenção redobrada pro Agreste e pro Sertão (Foto: Arquivo/DP)
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou, às 11h de desta quinta-feira (7), um alerta de Estado de Atenção para a Região Metropolitana do Recife, zonas da mata Norte e Sul, além do distrito de Fernando de Noronha.
“Sistema meteorológico Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) deixará o arquipélago de Fernando de Noronha com o tempo nublado e ocorrência de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte nesta quinta-feira (07/05) e também na sexta-feira (08/05)”, diz o trecho da publicação.
Para a Região Metropolitana e zonas da mata, “a chuva é devido Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) e potencializado pela umidade oriunda da ZCIT, por isso, a partir da tarde desta quinta-feira”, explica a Apac.
“São esperadas pancadas de chuva com intensidade moderada e pontualmente forte nessas regiões”.
O alerta da Apac se alinha à previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que, no começo da manhã, havia publicado boletim para o estado de Pernambuco indicando chuvas intensas a partir das 15h.