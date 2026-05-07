Atualização do Inmet prevê chuva forte para esta quinta (7) em quatro regiões de Pernambuco
Inmet publicou, no começo da manhã desta terça-feira, previsão de chuva forte à tarde e noite em quatro regiões de Pernambuco
Publicado: 07/05/2026 às 09:26
Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, no começo da manhã desta quinta-feira (7), uma previsão de chuva forte para esta tarde e noite.
Segundo o Inmet, deve chover com grau de severidade de Perigo Potencial, das 15h às 23h59 desta terça.
As regiões mapeadas pelo Inmet são a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul e boa parte do Agreste, totalizando 117 municípios de Pernambuco.
A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).