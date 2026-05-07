Atualização do Inmet prevê chuva forte para esta quinta (7) em quatro regiões de Pernambuco

Inmet publicou, no começo da manhã desta terça-feira, previsão de chuva forte à tarde e noite em quatro regiões de Pernambuco

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, no começo da manhã desta quinta-feira (7), uma previsão de chuva forte para esta tarde e noite.

Segundo o Inmet, deve chover com grau de severidade de Perigo Potencial, das 15h às 23h59 desta terça.

As regiões mapeadas pelo Inmet são a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul e boa parte do Agreste, totalizando 117 municípios de Pernambuco.

A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).