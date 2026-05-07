Chuva de 50 mm a 100 mm: veja previsão da Apac para o fim de semana no Grande Recife
Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), há previsão de chuva moderada a forte em grande parte do estado entre esta sexta-feira e o domingo
Publicado: 07/05/2026 às 11:39
Confira detalhes da previsão do tempo para os próximos dias (Diario de Pernambuco)
A tendência de precipitação divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), nesta quinta-feira (7), aponta para um fim de semana com possibilidade de chuvas de intensidade moderada a forte em diversas regiões de Pernambuco. Segundo a Apac, o volume previsto para as áreas com chuva moderada varia entre 50 e 100 milímetros. Confira os detalhes:
Sexta-feira (8)
- Mata Norte: chuva moderada;
- Mata Sul: chuva moderada;
- Grande Recife: chuva moderada;
- Agreste: chuva fraca a moderada;
- Sertão: chuva fraca a moderada;
- Fernando de Noronha: moderada.
Sábado (9)
- Mata Norte: chuva moderada a forte;
- Mata Sul: chuva moderada a forte;
- Grande Recife: chuva moderada a forte;
- Agreste: chuva moderada;
- Sertão: chuva fraca;
- Fernando de Noronha: chuva fraca a moderada.
Domingo (10)
- Mata Norte: chuva moderada a forte;
- Mata Sul: chuva moderada a forte;
- Grande Recife: chuva moderada a forte;
- Agreste: chuva moderada;
- Sertão: chuva fraca a moderada;
- Fernando de Noronha: chuva moderada.
Segunda-feira (11)
- Mata Norte: chuva moderada;
- Mata Sul: chuva moderada;
- Grande Recife: chuva moderada;
- Agreste: chuva fraca a moderada;
- Sertão: chuva fraca;
- Fernando de Noronha: chuva moderada.
Terça-feira (12)
- Mata Norte: chuva fraca a moderada;
- Mata Sul: chuva fraca a moderada;
- Grande Recife: chuva fraca a moderada;
- Agreste: chuva fraca a moderada;
- Sertão de Pernambuco: chuva fraca a moderada;
- Sertão São Francisco: chuva fraca;
- Fernando de Noronha: chuva fraca a moderada.