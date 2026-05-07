Chuva de 50 mm a 100 mm: veja previsão da Apac para o fim de semana no Grande Recife

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), há previsão de chuva moderada a forte em grande parte do estado entre esta sexta-feira e o domingo

Milena Galvão

Publicado: 07/05/2026 às 11:39

Confira detalhes da previsão do tempo para os próximos dias

A tendência de precipitação divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), nesta quinta-feira (7), aponta para um fim de semana com possibilidade de chuvas de intensidade moderada a forte em diversas regiões de Pernambuco. Segundo a Apac, o volume previsto para as áreas com chuva moderada varia entre 50 e 100 milímetros. Confira os detalhes:

Sexta-feira (8)

  • Mata Norte: chuva moderada;
  • Mata Sul: chuva moderada;
  • Grande Recife: chuva moderada;
  • Agreste: chuva fraca a moderada;
  • Sertão: chuva fraca a moderada;
  • Fernando de Noronha: moderada.

Sábado (9)

  • Mata Norte: chuva moderada a forte;
  • Mata Sul: chuva moderada a forte;
  • Grande Recife: chuva moderada a forte;
  • Agreste: chuva moderada;
  • Sertão: chuva fraca;
  • Fernando de Noronha: chuva fraca a moderada.

Domingo (10)

  • Mata Norte: chuva moderada a forte;
  • Mata Sul: chuva moderada a forte;
  • Grande Recife: chuva moderada a forte;
  • Agreste: chuva moderada;
  • Sertão: chuva fraca a moderada;
  • Fernando de Noronha: chuva moderada.

Segunda-feira (11)

  • Mata Norte: chuva moderada;
  • Mata Sul: chuva moderada;
  • Grande Recife: chuva moderada;
  • Agreste: chuva fraca a moderada;
  • Sertão: chuva fraca;
  • Fernando de Noronha: chuva moderada.

Terça-feira (12)

  • Mata Norte: chuva fraca a moderada;
  • Mata Sul: chuva fraca a moderada;
  • Grande Recife: chuva fraca a moderada;
  • Agreste: chuva fraca a moderada;
  • Sertão de Pernambuco: chuva fraca a moderada;
  • Sertão São Francisco: chuva fraca;
  • Fernando de Noronha: chuva fraca a moderada.

 

 

 

