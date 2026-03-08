Governadora autoriza início das obras no Santuário Mãe Rainha, em Olinda

Governadora Raquel Lyra anunciou obras de encostas e reforma estrutural da tenda dos peregrinos do Santuário Mãe Rainha de Schoenstatt, em Olinda

Obra contará com investimento de R$ 1,4 milhão (Reprodução/Instagram)

Na manhã deste domingo (8), a Governadora Raquel Lyra assinou a ordem de serviço para início das obras no Santuário Mãe Rainha de Schoenstatt, localizado no bairro de Ouro Preto, em Olinda.

A intervenção contemplará uma encosta presente no local e a tenda dos peregrinos, totalizando um investimento público de R$ 1,4 milhão.

O anúncio da governadora foi realizado durante a Romaria do Terço dos Homens, com a presença de o prefeito de Olinda em exercício, Chiquinho, do deputado estadual Antônio Moraes e de Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, que presidiu a Santa Missa.

O Santuário vinha realizando uma campanha para arrecadar fundos para a realização das obras.

Reitor do Santuário, o padre Filipe Araújo celebrou a assinatura do termo, lembrando que a barreira presente no local corre risco de desabamento.

"Hoje estamos recebendo a alegria da assinatura da ordem de serviço da nossa contenção da barreia e reconstrução da tenda dos peregrinos [...] Esse presente do Governo do Estado, para nós, é a recuperação de um espaço valioso para receber os milhares de peregrinos que peregrinam para este lugar todos os anos", disse.