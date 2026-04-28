Foragido é condenado a 20 anos de prisão por homicídio e tentativa de homicídio no Sertão

Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) (Foto: Arquivo/TJPE)

Após passar 23 anos foragido da Justiça, Hermínio Antônio dos Santos foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado por homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio contra pai e filho, crimes cometidos em 2001, na zona rural de Itacuruba, no Sertão de Pernambuco.

A sentença foi definida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Belém de São Francisco, em julgamento realizado na última sexta-feira (24). O réu foi responsabilizado pela morte de um homem e pela tentativa de assassinato do filho da vítima, após um ataque a tiros ocorrido na Fazenda Poço dos Cavalos, distrito de Itacuruba.

De acordo com a investigação, no dia 2 de junho de 2001, por volta das 10h30, Hermínio, acompanhado de outros dois homens, foi até a residência das vítimas e, após uma discussão, efetuou disparos de arma de fogo contra pai e filho. O pai morreu no local, enquanto o filho sobreviveu ao atentado.

As apurações apontaram que, um dia antes do crime, o réu havia ordenado a outro filho da vítima que arrumasse uma rama de arroz colhida. Diante da recusa, ele teria ameaçado “acertar as contas”, o que culminou no ataque no dia seguinte.

Os outros dois envolvidos no caso tiveram desfechos diferentes no processo. Lailton Levino dos Santos teve a punibilidade extinta após morrer, enquanto Laércio Manoel dos Santos foi impronunciado por falta de indícios suficientes de autoria.

