Operação Fantasma II cumpre 30 mandados de prisão em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

Foco da Operação Fantasma II é uma organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, homicídio, lavagem de dinheiro, porte ilegal de arma de fogo e falsificação de documento

Polícia Civil cumpriu mandados de prisão (DIVULGAÇÃO/PCPE)

A Polícia Civil desencadeou, na manhã desta quinta-feira (30), a 32ª Operação Fantasma II, visando a desarticulação de uma quadrilha voltada à prática de tráfico de drogas, homicídio, lavagem de dinheiro, porte ilegal de arma de fogo e falsificação de documento.

A investigação foi iniciada em junho de 2024. Na manhã desta quinta estão sendo cumpridos 30 mandados de prisão, 17 busca e apreensão domiciliar e ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros.



Toda ação da Polícia Civil da Operação Fantasma II, executada por 150 policiais civis, está sendo realizada em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Operação Fantasma I



No dia 4 de julho de 2024, a Polícia Civil deflagrou a Operação Fantasma I, que resultou na prisão de um homem considerado alvo prioritário no Agreste de Pernambuco, além do cumprimento de sete mandados de busca e apreensão em Caruaru.



Preso em Paulo Afonso, na Bahia, o suspeito estava foragido desde 2019. Ele se passava por outra pessoa, utilizando RG, CPF e CNH falsificados.



Daí o nome da operação que teve continuidade com a Fantasma II desta quinta.