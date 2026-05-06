Polícia apreende adolescente suspeito de participar de tortura em vídeo, no Sertão

Caso aconteceu no município de Santa Terezinha e teria sido praticado com grupo criminoso, segundo a Polícia Civil

Adolescente teria participado de tortura que foi registrada em vídeo (Foto: Divulgação/PCPE)

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na segunda-feira (4), no município de Santa Terezinha, no Sertão de Pernambuco, suspeito de envolvimento em um ato infracional análogo ao crime de tortura, após a circulação de vídeos que mostram um homem sendo agredido. A medida judicial incluiu a internação provisória do jovem por até 45 dias, devido à gravidade do caso.

A apreensão foi realizada pela Polícia Civil de Pernambuco, em ação conjunta com a Polícia Militar, na localidade da Vila Maria Lica. O mandado de busca e apreensão foi expedido no âmbito de uma investigação que apura a participação do adolescente nas agressões registradas em vídeos compartilhados por aplicativos de mensagens, que deram repercussão ao caso.

De acordo com as investigações, o crime teria sido cometido por integrantes de um grupo criminoso que atua na região, exercendo controle sobre o tráfico de drogas e impondo regras à população por meio de violência e intimidação. O adolescente seria um dos envolvidos nas sessões de tortura.

Durante o cumprimento do mandado, coordenado pelo delegado Vinícius Martins, os policiais precisaram realizar ingresso forçado no imóvel após tentativa de obstrução da ação. O adolescente não foi localizado inicialmente, mas acabou sendo posteriormente apresentado à autoridade policial.

Ainda segundo a Polícia Civil, o jovem já havia sido alvo de outro procedimento investigativo e foi apreendido anteriormente com drogas prontas para comercialização, além de materiais relacionados ao tráfico.

Após os procedimentos legais, o adolescente foi colocado à disposição do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que acompanhará o caso.