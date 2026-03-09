Dois homens são presos na Região Metropolitana por violência no Dia Internacional da Mulher

Os suspeitos foram presos neste domingo (8) após cometerem crimes de violência contra a mulher nos municípios de Olinda e Paulista, na Região Metropolitana do Recife

Caso foi levado para a Delegacia da Mulher, no Recife (Foto: Reprodução))

Dois homens foram presos em flagrante neste domingo (8) por casos relacionados à violência contra a mulher na Região Metropolitana do Recife.

Conforme a Polícia Militar, uma das prisões ocorreu no município de Paulista, no condomínio onde reside a vítima. De acordo com o Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Cemep), o suspeito utilizava tornozeleira eletrônica e cumpria prisão domiciliar, com autorização judicial para sair apenas para estudar.

A outra ocorrência foi registrada no bairro de Jardim Brasil, em Olinda.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização "Seap", o envolvido descumpriu uma decisão judicial de medida protetiva ao ir até a residência da ex-companheira. Ele não era monitorado eletronicamente e cumpria medida cautelar diversa da prisão.

Os dois homens foram encaminhados à Delegacia da Mulher, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.