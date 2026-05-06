Saiba como regularizar seu título de eleitor; prazo termina nesta quarta (6)

Serviço está disponível nos cartórios eleitorais ou no site do TSE

Cidadãos de todo o país têm até esta quarta-feira (6) para obter o primeiro título ou regularizar o documento na Justiça Eleitoral (Agência Brasil)

Cidadãos de todo o país têm até esta quarta-feira (6) para obter o primeiro título ou regularizar o documento na Justiça Eleitoral. Quem não atualizar a situação ficará impossibilitado de votar nas Eleições 2026, em outubro.

A data limite vale para quem precisa atualizar informações cadastrais, regularizar pendências, transferir o título, ou ainda, para os jovens que vão votar pela primeira vez solicitarem o documento.



As pendências podem ser resolvidas presencialmente, nos cartórios eleitorais, ou pela internet, por meio do sistema de Autoatendimento, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, para quem já tem a biometria cadastrada. Sem título de eleitor, pode ocorrer ainda dificuldade para obter passaporte ou carteira de identidade, tomar posse em cargos públicos ou se matricular em instituições de ensino públicas.



O prazo vale para os seguintes serviços:



alistamento eleitoral (emissão do primeiro título);

transferência de domicílio eleitoral;

revisão de dados cadastrais;

regularização de outras pendências.



Legislação

De acordo com o art. 91 da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), nenhum requerimento de inscrição ou transferência eleitoral pode ser recebido nos 150 dias anteriores à data da eleição. Por esse motivo, a partir de 7 de maio, o cadastro eleitoral será fechado em todas as unidades da Justiça Eleitoral e no atendimento on-line, permanecendo assim até novembro de 2026.

Devem ficar atentos ao prazo de regularização:

jovens que vão votar pela primeira vez;

pessoas que mudaram de cidade e precisam transferir o título;

quem teve o título cancelado ou tem pendências na Justiça Eleitoral;

aqueles que precisam atualizar dados cadastrais.



No encerramento da sessão de julgamentos dessa terça-feira (5), a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, alertou para o fim do prazo.

"A gente espera que todos que ainda não resolveram alguma pendência, tenham isso como uma meta a ser cumprida, considerando a importância das eleições para a democracia brasileira”, afirmou.



