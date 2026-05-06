Marquise de loja desaba no Centro do Recife e produtos são saqueados

A queda da marquise aconteceu no início da madrugada desta quarta-feira (6), na Rua 7 de Setembro, no bairro da Boa Vista, na área Central do Recife

Marquise de loja desaba na Rua 7 de setembro, no Centro do Recife (Foto: Reprodução/TV Guararapes)

Uma marquise de uma loja desabou na madrugada desta quarta-feira (6), na Rua 7 de Setembro, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

A estrutura interligava a área de um prédio desocupado e uma loja de artigos importados ao lado. Por conta da queda, a parte de uma segunda marquise também veio ao chão.

O proprietário, apontado como um comerciante de origem chinesa, esteve na área ainda durante a madrugada e possui três estabelecimentos na região.



De acordo com informações extraoficiais, logo após a queda da marquise, cerca de 10 pessoas em situação de rua invadiram o local e furtaram produtos da loja de artigos. A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada e, ao chegar no local, teve de efetuar um disparo de advertência para o alto, o que fez o grupo se dispersar.

Procurados, a Defesa Civil do Recife informou que foi acionada por volta das 6h31 e enviou uma equipe de plantão para atender a ocorrência.

“Por medida de segurança, a área foi isolada para avaliação de riscos e prevenção de novos desabamentos”, destacou o órgão.

