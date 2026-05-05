Carro invade Hospital Regional Dom Moura em Garanhuns e deixa três feridos

Três pessoas ficaram feridas após carro invadir Hospital Regional Dom Moura (Foto: Reprodução/Instagram)

Um carro invadiu a área de entrada da maternidade do Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, na tarde desta terça-feira (5), provocando ferimentos em três pessoas. As vítimas são uma gestante, uma funcionária da unidade e uma estudante. A motorista não se machucou.

De acordo com a direção do hospital, o socorro foi prestado de forma imediata pelas equipes de saúde da própria unidade. A funcionária atingida foi levada ao centro cirúrgico, onde passa por procedimento. Já a gestante e a estudante permanecem em acompanhamento médico.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o carro com a parte frontal bastante danificada, já dentro do espaço de acesso à maternidade. A informação inicial é de que a condutora perdeu o controle da direção antes de atingir a estrutura. Ela estaria indo visitar um paciente.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para registrar a ocorrência.

Em nota, o Hospital Regional Dom Moura confirmou que o acidente ocorreu após um veículo invadir a entrada da maternidade. Três pessoas ficaram feridas, uma gestante, uma colaboradora e uma estudante, e receberam atendimento imediato. A colaboradora foi submetida a cirurgia, enquanto as demais seguem sob cuidados das equipes assistenciais.