Número de homicídios fica abaixo de mil nos primeiros quatro meses do ano pela primeira vez em PE

Dados apontam redução de 53,8% nos homicídios em relação a 2017, ano mais violento

Policiais Militar e Civil de Pernambuco (Foto: Divulgação)

Pernambuco encerrou o primeiro quadrimestre de 2026 com redução nos principais indicadores de violência, segundo dados da Secretaria de Defesa Social (SDS). Entre janeiro e abril, foram registrados 942 homicídios no estado, a primeira vez, em mais de 20 anos, que o número fica abaixo de mil casos no período.

Os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), que incluem roubos, também apresentaram redução. No primeiro quadrimestre de 2026, foram contabilizados 9.702 casos, o menor número da série histórica iniciada em 2011, quando houve 17.129 registros. Em relação a esse ano inicial, a queda é de 43,4%.

Outro indicador que apresentou retração foi o feminicídio. Entre janeiro e abril deste ano, foram registrados 24 casos, contra 38 no mesmo período de 2025, uma redução de 36,8%.

Os dados fazem parte do monitoramento estatístico da SDS e da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGace), responsável pela consolidação dos números da segurança pública no estado.