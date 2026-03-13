Cabo da PM é preso na Bahia por homicídios e tráfico de drogas

A captura aconteceu durante ação da A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), na quinta (12), em Jequié. Na ação, foi cumprido outro mandado de prisão preventiva.

Operaçaõ foi realizada pela PF em Pernambuco (Foto: Polícia Federal)

Um cabo da Polícia Militar de Pernambuco foi preso na Bahia por suspeita de envolvimento em homicídios e tráfico drogas.

A captura aconteceu durante ação da A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), na quinta (12), em Jequié. Na ação, foi cumprido outro mandado de prisão preventiva.

A ação foi deflagrada, segundo a Ficco, para investigar a atuação do policial em uma organização criminosa.

Ainda segundo informações da força integrada, o cabo da PM estava foragido desde abril de 2025, quando aconteceu a Operação Égide.

“Após trabalho integrado de inteligência e cooperação policial, equipes conseguiram localizar o alvo na cidade baiana e efetivar a prisão”, informou a nota.

Contra o investigado havia dois mandados de prisão preventiva em aberto. O primeiro foi expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, por causa da Operação Égide.

O segundo foi expedido pela 2ª Vara Criminal da mesma comarca, no âmbito da Operação Sintonia Fina.

A prisão foi realizada pela FICCO/PE, com apoio operacional da Polícia Rodoviária Federal, do Grupo de Apoio Tático Itinerante (GATTI) da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior da Polícia Civil da Bahia e da FICCO/BA.

De acordo com as investigações, o policial militar é apontado como integrante de organização criminosa armada, estando também relacionado a crimes de tráfico de drogas e homicídios.

O preso encontra-se em processo final de exclusão dos quadros da Polícia Militar de Pernambuco e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Ficco

A FICCO/PE é integrada pela Polícia Civil de Pernambuco, Polícia Federal, Polícia Militar de Pernambuco, Polícia Penal de Pernambuco, Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco e Secretaria Nacional de Políticas Penais.

Operação Égide

A Operação Égide foi deflagrada pela Polícia Civil pernambucana para investigar tráfico de drogas e homicídio nas cidades de Cupira e Lagoa dos Gatos, ambas localizadas no Agreste do Estado.

A operação teve como objetivo o cumprimento de três mandados de prisão e três mandados de busca domiciliar, todos expedidos com base em investigações iniciadas em 2025.

Ao todo, 30 policiais civis participaram da operação, entre agentes, escrivães e delegados.



Operação Sintonia Fina

A Operação Sintonia Fina foi deflagrada pela Ficco para desarticular um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, homicídios e lavagem de dinheiro.

As investigações, iniciadas em 2024, revelaram que o grupo investigado mantinha intensa atividade criminosa violenta na capital, região metropolitana e interior do Estado de Pernambuco..

Foram cumpridos cumpridos 21 mandados de prisão preventiva, 31 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de valores e sequestro de bens dos investigados, nas cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Igarassu, Abreu e Lima, Itaquitinga, Paudalho, Tacaimbó, Caruaru, Campo Grande/MS, Itanhaém/SP.

As medidas foram determinadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE.