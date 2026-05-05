Homem é morto a facadas durante discussão no Ceasa, no Recife

O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (5), durante uma discussão em um galpão de laranjas, no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), no bairro do Curado, zona oeste do Recife

Homem é morto a facadas durante discussão na Ceasa, no Recife (Foto: Romulo Chico/DP)

Um homem foi morto a golpes de faca durante uma discussão na madrugada desta terça-feira (5), no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), no bairro do Curado, na zona oeste do Recife.

De acordo com o setor varejista, o caso ocorreu em um galpão de laranjas. Segundo as informações, trabalhadores iniciaram uma discussão e, em seguida, um deles teria se armado com uma faca e desferido golpes contra o colega.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O suspeito fugiu após o crime.

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.

De acordo com o Ceasa-PE, as circunstâncias e a motivação do crime estão sendo investigadas pelas autoridades competentes, incluindo a possível relação com o uso de substâncias ilícitas.

Em nota, o Ceasa-PE lamentou o ocorrido e se solidarizou com os familiares da vítima. O setor varejista reforçou ainda que está colaborando com as investigações e permanece à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos necessários.

