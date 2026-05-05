Idoso fica ferido após desabamento de teto de oficina em Afogados, no Recife

Teto de estabelecimento desaba e atinge homem em Afogados (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Um homem de 67 anos ficou ferido após o desabamento de um telhado de uma oficina na tarde desta terça-feira (5), na Estrada dos Remédios, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para retirar a vítima dos escombros.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a ocorrência foi registrada por volta das 13h15 como desabamento de telhado. A vítima recebeu atendimento ainda no local.

Após os primeiros socorros, o homem foi encaminhado para um hospital particular no bairro Boa Vista, no Centro da capital. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a área foi deixada em segurança após a atuação das equipes.

As circunstâncias do desabamento da estrutura não foram detalhadas. De acordo com a Defesa Civil, a "estrutura deve permanecer desocupada até a remoção dos escombros acompanhada por profissional habilitado ou empresa especializada."

A população deve acionar a Defesa Civil pelos telefones 0800-0813400 e 3036-4873, ou pelo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e acontece 24h por dia.