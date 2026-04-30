Mansão dos Lundgren no Parnamirim tem muro prestes a cair
Situação tem deixado moradores e transeuntes apreensivos devidos aos riscos para quem circula pelo local
Publicado: 30/04/2026 às 20:40
Mansão dos Lundgreen (Weslly Gomes/Esp DP)
Moradores das regiões de Casa Forte e Parnamirim estão preocupados com a situação do muro de um casarão histórico localizada na Avenida Padre Roma – em frente ao hospital Correia Picanço.
Segundo denúncias, o muro do casarão que pertence à família Lundgren – que fez fortuna nas áreas têxtil e varejo – estaria com o seu muro prestes a cair, gerando risco para quem passa pelo local.
Placas feitas à mão foram colocadas no local alertando para o perigo. De acordo com um morador que não quis se identificar, o imóvel está vazio. Ele pertenceu a Helena, filha de Arthur Herman Lundgren, fundador da fábrica de tecidos que funcionou no município de Paulista, na Região Metropolitana, e que deu origem às Casas Pernambucanas.
Procurada, a Defesa Civil do Recife informou que vai enviar equipe para realizar vistoria no endereço citado. O órgão ainda ressaltou que a população deve acionar a Defesa Civil pelos telefones 0800-0813400 e 3036-4873, ou pelo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e acontece 24h por dia.
Recentemente, a família Lundgren voltou aos holofotes com o lançamento de ums série denominada “O Testamento de Anita Harley” – que fala, justamente, da herdeira das Casas Pernambucanas.