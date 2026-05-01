Desabamento deixa suspeita de soterrados no Alto da Bondade, em Olinda

Segundo informações preliminares, uma casa foi atingida, mas ainda não há confirmação oficial de vítimas

Barreira desliza no Alto da Bondade, em Olinda (Foto: Reprodução/Instagram)

Um deslizamento de barreira foi registrado durante as fortes chuvas na manhã desta sexta-feira (1º) no Alto da Bondade, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Segundo informações preliminares, uma casa foi atingida e há suspeita de que pessoas estivessem no imóvel no momento do desmoronamento, mas, até agora, não há confirmação sobre o número de vítimas.



O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou, por meio de nota, que enviou ao local uma viatura de salvamento e outra de resgate. As equipes estão atuando na ocorrência, que segue em andamento.



Ainda de acordo com a corporação, novas informações devem ser divulgadas à medida que o trabalho de busca e avaliação da área avançar.



Nesta sexta-feira, moradores da cidade receberam alerta da Defesa Civil sobre o risco de deslizamento em barreiras. A orientação é que as pessoas que vivem em áreas de risco como esta busque abrigo e liguem para os números 193 (Corpo de Bombeiros Militar) ou 199 (Defesa Civil) em casos de emergência.



A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu aviso meteorológico de nível vermelho, o mais alto da escala, e colocou a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata Norte em estado de alerta. As fortes chuvas que atingem essas áreas já provocam transtornos em diversos municípios pernambucanos.



Esta matéria está em atualização.