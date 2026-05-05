Muito investimento, pouco resultado: Santa Cruz tem pior ataque da Série C

Tiago Marques, atacante do Santa Cruz (Sávyo Miguel/FPF)

A crise no Santa Cruz ganhou contornos estatísticos alarmantes após a terceira derrota consecutiva na Série C. Além do jejum de vitórias, o que mais preocupa a torcida e a diretoria coral é a anemia do setor ofensivo. O Tricolor do Arruda detém hoje, ao lado do Confiança, o posto de pior ataque da Terceirona.

O recorte da "Era Claudinei" é implacável: em seis partidas, a rede balançou apenas duas vezes, na vitória sobre o Itabaiana (1 a 0) e no empate com o Floresta (1 a 1), ainda nas rodadas iniciais. De lá para cá, o time passou em branco contra Confiança, Amazonas e Guarani.

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Reformulação sem pontaria

O desempenho negativo chama a atenção pelo volume de investimentos feitos para o setor. Na última janela de transferências, o Santa Cruz passou por uma reformulação profunda, trazendo 15 novos atletas. Destes, seis foram contratações específicas para o ataque. Contando com nomes de peso como o centroavante Tiago Marques e a principal contratação para a Série C, o ponta Everaldo.

A baixa produtividade não se resume apenas aos gols. O Tricolor do Arruda figura entre os times que menos finalizam na competição, o que aponta para um problema crônico de criação no meio-campo e de eficácia nas poucas oportunidades geradas.

Mudança de rumo

Pressionada, a diretoria coral corre contra o tempo. O objetivo é que o Santa Cruz entre em campo na próxima segunda-feira (11), contra a Inter de Limeira, já com um novo treinador no banco de reservas.

O confronto, válido pelo fechamento da sexta rodada, é visto como uma oportunidade para impedir que o clube se distancie precocemente da zona de classificação. Para isso, o novo comandante terá a missão imediata de destravar um ataque que custou caro, mas que, até agora, tem entregado pouco.