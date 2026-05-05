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Chuva: Rio Capibaribe e mais dois atingem cota de alerta no Grande Recife

Há um aviso de chuva válido até as 17h desta terça (5) para o Grande Recife, Zona da Mata e Fernando de Noronha

Diario de Pernambuco

Publicado: 05/05/2026 às 07:47

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Avisos hidrológicos emitidos pela Apac nesta terça-feira (5) /Apac

Avisos hidrológicos emitidos pela Apac nesta terça-feira (5) (Apac)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou, no começo da manhã desta terça-feira (5), que os seguintes rios atingiram cota de alerta por causa da chuva das últimas horas:

  • Rio Capibaribe em São Lourenço da Mata
  • Rio Duas Unas em Jaboatão dos Guararapes
  • Rio Jaboatão em Jaboatão dos Guararapes

Segundo a Apac, as cidades do Recife, São Lourenço da Mata, Camaragibe e Jaboatão "devem permanecer em atenção com a possibilidade de inundação".

Há um aviso de chuva válido até as 17h desta terça (5) para o Grande Recife, Zona da Mata e Fernando de Noronha.

Veja também:

Nas últimas 12 horas, os maiores acumulados de chuva em Pernambuco foram registrados nas cidades abaixo:

  • Cabo de Santo Agostinho | 87,75 mm
  • São Lourenço da Mata | 85,6 mm
  • Recife | 80,2 mm
  • Tamandaré | 72,4 mm
  • Jaboatão dos Guararapes | 71,2 mm
  • Camaragibe | 69,93 mm
  • Moreno | 64,52 mm
  • Rio Formoso | 64,2 mm
  • Paulista | 63,87 mm
  • Igarassu | 61,88 mm

Dados coletados às 7h52*

APAC , Chuvas , Grande Recife
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