Chuva: Rio Capibaribe e mais dois atingem cota de alerta no Grande Recife
Há um aviso de chuva válido até as 17h desta terça (5) para o Grande Recife, Zona da Mata e Fernando de Noronha
Publicado: 05/05/2026 às 07:47
Avisos hidrológicos emitidos pela Apac nesta terça-feira (5) (Apac)
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou, no começo da manhã desta terça-feira (5), que os seguintes rios atingiram cota de alerta por causa da chuva das últimas horas:
- Rio Capibaribe em São Lourenço da Mata
- Rio Duas Unas em Jaboatão dos Guararapes
- Rio Jaboatão em Jaboatão dos Guararapes
Segundo a Apac, as cidades do Recife, São Lourenço da Mata, Camaragibe e Jaboatão "devem permanecer em atenção com a possibilidade de inundação".
Há um aviso de chuva válido até as 17h desta terça (5) para o Grande Recife, Zona da Mata e Fernando de Noronha.
Nas últimas 12 horas, os maiores acumulados de chuva em Pernambuco foram registrados nas cidades abaixo:
- Cabo de Santo Agostinho | 87,75 mm
- São Lourenço da Mata | 85,6 mm
- Recife | 80,2 mm
- Tamandaré | 72,4 mm
- Jaboatão dos Guararapes | 71,2 mm
- Camaragibe | 69,93 mm
- Moreno | 64,52 mm
- Rio Formoso | 64,2 mm
- Paulista | 63,87 mm
- Igarassu | 61,88 mm
Dados coletados às 7h52*