Chuva: Rio Capibaribe e mais dois atingem cota de alerta no Grande Recife

Há um aviso de chuva válido até as 17h desta terça (5) para o Grande Recife, Zona da Mata e Fernando de Noronha

Avisos hidrológicos emitidos pela Apac nesta terça-feira (5) (Apac)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou, no começo da manhã desta terça-feira (5), que os seguintes rios atingiram cota de alerta por causa da chuva das últimas horas:

Rio Capibaribe em São Lourenço da Mata



Rio Duas Unas em Jaboatão dos Guararapes



Rio Jaboatão em Jaboatão dos Guararapes

Segundo a Apac, as cidades do Recife, São Lourenço da Mata, Camaragibe e Jaboatão "devem permanecer em atenção com a possibilidade de inundação".

Há um aviso de chuva válido até as 17h desta terça (5) para o Grande Recife, Zona da Mata e Fernando de Noronha.

Nas últimas 12 horas, os maiores acumulados de chuva em Pernambuco foram registrados nas cidades abaixo:

Cabo de Santo Agostinho | 87,75 mm



São Lourenço da Mata | 85,6 mm



Recife | 80,2 mm



Tamandaré | 72,4 mm



Jaboatão dos Guararapes | 71,2 mm



Camaragibe | 69,93 mm



Moreno | 64,52 mm



Rio Formoso | 64,2 mm



Paulista | 63,87 mm



Igarassu | 61,88 mm

Dados coletados às 7h52*