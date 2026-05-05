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Recife segue em estado de atenção por causa da chuva nesta terça (5); veja previsão

Segundo a prefeitura do Recife, as chuvas da madrugada impactaram a cidade, mas há tendência de melhora nas próximas horas

Diario de Pernambuco

Publicado: 05/05/2026 às 07:01

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Alagamento na Estrada dos Remédios, no Recife, nesta terça (5)/Diario de Pernambuco

Alagamento na Estrada dos Remédios, no Recife, nesta terça (5) (Diario de Pernambuco)

O Recife segue em “estado de atenção” nesta terça-feira (5) por conta da chuva das últimas horas. Há um alerta da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) válido para o Grande Recife, Zona da Mata e Fernando de Noronha até as 17h.

De acordo com a prefeitura da capital pernambucana, as chuvas da madrugada impactaram a cidade, mas há tendência de melhora nas próximas horas.

Rios atingem cota de alerta

A Apac informou que os seguintes rios atingiram “cota de alerta”:

  • Rio Capibaribe em São Lourenço da Mata
  • Rio Duas Unas em Jaboatão dos Guararapes
  • Rio Jaboatão em Jaboatão dos Guararapes

Veja também:

Segundo a Apac, as cidades do Recife, São Lourenço da Mata, Camaragibe e Jaboatão "devem permanecer em atenção com a possibilidade de inundação".

APAC , Chuvas , Grande Recife
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