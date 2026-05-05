Recife segue em estado de atenção por causa da chuva nesta terça (5); veja previsão

Segundo a prefeitura do Recife, as chuvas da madrugada impactaram a cidade, mas há tendência de melhora nas próximas horas

Alagamento na Estrada dos Remédios, no Recife, nesta terça (5) (Diario de Pernambuco)

O Recife segue em “estado de atenção” nesta terça-feira (5) por conta da chuva das últimas horas. Há um alerta da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) válido para o Grande Recife, Zona da Mata e Fernando de Noronha até as 17h.

De acordo com a prefeitura da capital pernambucana, as chuvas da madrugada impactaram a cidade, mas há tendência de melhora nas próximas horas.

Rios atingem cota de alerta

A Apac informou que os seguintes rios atingiram “cota de alerta”:

Rio Capibaribe em São Lourenço da Mata



Rio Duas Unas em Jaboatão dos Guararapes



Rio Jaboatão em Jaboatão dos Guararapes

Segundo a Apac, as cidades do Recife, São Lourenço da Mata, Camaragibe e Jaboatão "devem permanecer em atenção com a possibilidade de inundação".