Veja onde mais choveu em Pernambuco nas últimas horas; alerta

Segundo monitoramento da Apac, chegou a chover quase 90mm em município da Zona da Mata Sul, nas últimas 12 horas, e mais de 70mm, nas últimas 6 horas, na Região Metropolitana de Pernambuco

Chuva forte alagou estradas em Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

Choveu mais de 50 milímetros (mm) em nove municípios de Pernambuco, nas últimas seis horas, e mais de 70 mm em cinco, nas últimas 12 horas. É o que mostra o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Até as 7h10 desta terça-feira (5), grandes volumes de água estavam sendo registrados em municípios da Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Sul do estado.

São Lourenço da Mata e Cabo de Santo Agostinho ultrapassaram os 70 mm nas últimas 6 horas, quando também foi registrado Tamandaré, Moreno e Rio Formoso, acima dos 60mm.

O Recife aparece na sétima colocação no período, com 56 mm.

Já nas últimas 12 horas, choveu na capital pernambucana mais de 80mm. Só houve maior acumulado no Cabo de Santo Agostinho (87 mm) e São Lourenço da Mata (85 mm).

Confira os municípios pernambucanos onde mais choveu até o começo da manhã desta terça:



Maiores acumulados em 6 horas



São Lourenço da Mata | 72,2 mm



Cabo de Santo Agostinho | 70,72 mm



Tamandaré | 69,8 mm



Moreno | 64,52 mm



Rio Formoso | 61,2 mm



Jaboatão dos Guararapes | 57 mm



Recife | 56,68 mm



Camaragibe | 56,53 mm



Sirinhaém | 53,2 mm

Maiores acumulados em 12 horas

