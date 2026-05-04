Governo federal reconhece emergência em 27 municípios de Pernambuco após fortes chuvas

Medida amplia acesso a recursos e mobiliza ministérios para resposta e reconstrução. Mais de 9,5 mil pessoas estão fora de casa

Reunião com governo federal sobre impactos das chuvas em Pernambuco (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O governo federal reconheceu, nesta segunda-feira (4), a situação de emergência em 27 municípios de Pernambuco atingidos pelas recentes chuvas. A decisão foi tomada após reunião entre o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e a governadora Raquel Lyra. O decreto possibilita uma atuação mais rápida dos órgãos federais nas ações de resposta e reconstrução.

Os municípios incluídos no decreto são: Abreu e Lima, Aliança, Araçoiaba, Buenos Aires, Camaragibe, Goiana, Glória do Goitá, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itambé, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Limoeiro, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Passira, Paudalho, Paulista, Pombos, Recife, São Lourenço da Mata, São Vicente Férrer, Timbaúba, Vicência e Vitória de Santo Antão.

Até o domingo (3), apenas Timbaúba, na Zona da Mata Norte, tinha a situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil Nacional.

Segundo Waldez Góes, o reconhecimento foi feito de forma sumária para habilitar toda a estrutura do governo federal a atuar no estado. “Fizemos o reconhecimento sumário da situação de emergência decretada pela governadora, abrangendo os 27 municípios, habilitando, portanto, todos os órgãos do governo federal, além do ministério, que é responsável pela Defesa Civil, a atuar nas respostas e na reconstrução”, afirmou.

O ministro também destacou que um plano de trabalho deve ser apresentado para viabilizar a liberação de recursos ao estado, contemplando ações como limpeza urbana, reconstrução de bueiros e recuperação de passagens molhadas.

A governadora Raquel Lyra afirmou que o estado já passou pela fase mais crítica de salvamento e assistência humanitária e entra agora em uma etapa de reconstrução. Segundo ela, o foco inclui a recuperação de estradas, escolas e outras estruturas danificadas, além do fortalecimento de parcerias com o governo federal para ampliar investimentos em obras de prevenção.

Raquel também destacou a vulnerabilidade de parte da população pernambucana, apontando que cerca de 1 milhão de pessoas vivem em áreas de risco, como encostas, palafitas e regiões ribeirinhas. De acordo com a governadora, o estado já investe cerca de R$ 400 milhões em obras de contenção, mas estima que sejam necessários aproximadamente R$ 4,5 bilhões para enfrentar o problema de forma mais ampla.

"A gente avança em mais uma etapa na questão da parceria com o governo federal para que a gente consiga mais recursos para investimento em obras que garantam as nossas cidades a possibilidade de serem mais resilientes”, disse a governdora Raquel Lyra.



Ela ainda mencionou a necessidade de apoio federal para viabilizar obras estruturantes, como a barragem de Engenheiro Pereira, cujas obras estão paralisadas há 12 anos, que também tem a função de conter enchentes.

Impacto das chuvas

As chuvas que atingiram o estado no fim de semana provocaram seis mortes. Três vítimas eram da mesma família e morreram após um deslizamento de terra atingir uma casa no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife. Em Olinda, mãe e filha também morreram em outro deslizamento. A sexta vítima foi um homem arrastado por uma correnteza em São Lourenço da Mata. Ao todo, 9.540 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas em todo o estado.

Um idoso que acabou se jogando nas águas, no bairro de Beberibe, também acabou sendo arrastado e seu corpo foi encontrado no domingo (3).

Apesar de uma trégua nas chuvas nas últimas 24 horas, com estabilidade e tendência de queda nos níveis dos rios da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata, a previsão ainda é de risco.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira, um alerta de perigo para o Recife e outros 59 municípios. O aviso indica possibilidade de chuvas entre 50 e 100 milímetros por dia a partir de terça-feira (5), com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios.

