Apac emite alerta laranja para chuvas moderadas a fortes no Grande Recife e Zona da Mata

O alerta é válido a partir da noite desta segunda e se estende para madrugada e ao longo desta terça-feira (5).

Chuva no Recife (Ricardo Novelino/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, nesta segunda-feira (4), um alerta laranja, de chuvas moderadas e pontualmente fortes, para a Região Metropolitana no Recife, Mata Norte, Mata Sul e Fernando de Noronha.

O alerta é válido a partir da noite desta segunda e se estende para madrugada e ao longo desta terça-feira (5).

Segundo a agência, "um distúrbio ondulatório de leste (DOL) deve provocar chuva com intensidade moderada (pontualmente forte)" nas regiões.

Mais cedo, a Apac publicou uma previsão de chuvas para a semana, que já previa intensidade moderada (acúmulo de 50mm) para a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul. A intensidade deve ser ainda maior no distrito de Fernando de Noronha, que está com indicação de intensidade Moderada a Forte (até 100mm).

No Agreste, a chuva prevista é de fraca a moderada (até 30mm) e não deve chover no Sertão.

Na quarta e na quinta, a chuva deve variar entre fraca e fraca a moderada, as regiões do estado, e moderada em Fernando de Noronha.

Já na sexta, a Apac alerta para o risco de chuva mais intensa nas áreas próximas ao litoral pernambucano.

