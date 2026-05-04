Lula assina MP garantindo R$ 305 milhões para municípios atingidos por chuvas no país

A informação foi divulgada pelo ex-prefeito do Recife, João Campos, após reuniu com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior

Lula durante assinatura da Medida Provisória que destina R$ 305 milhões para as famílias atingidas pelas chuvas em Pernambuco, Paraíba, e Rio Grande do Sul. (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, no início da noite desta segunda-feira (4), uma medida provisória liberando R$ 305 milhões para os municípios atingidos pelas recentes chuvas em várias regiões, via Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

Segundo o governo federal, os recursos serão destinados ao custeio de despesas relacionadas a ações de proteção e defesa civil, com o objetivo de viabilizar medidas emergenciais de socorro às vítimas, assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais em diversas regiões do país.

O anúncio da MP foi feita pelo ex-prefeito do Recife João Campos após participar de uma reunião, no Palácio do Planalto, em Brasília, com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.

“Tive uma reunião importante com a ministra Miriam Belchior para tratar do cenário das chuvas no Recife, na Região Metropolitana e na Zona da Mata. O presidente Lula acabou de assinar uma Medida Provisória para liberar cerca de R$ 300 milhões em recursos da Defesa Civil Nacional para as cidades atingidas. Esse suporte federal é fundamental, tanto para a resposta imediata quanto para o fortalecimento das obras de proteção e mitigação que já vêm sendo construídas em parceria com o governo federal”, ressaltou João.

“É momento de unidade, de trabalho e de ação rápida. Quem mais precisa agora é quem deve estar no centro de todo esforço. Por isso, seguimos buscando apoio, articulando soluções e cobrando a proteção necessária para as pessoas atingidas”, pontuou o ex-prefeito.