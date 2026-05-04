Saiba onde realizar doações para ajudar famílias atingidas pelas chuvas em Pernambuco

Segundo o balanço mais recente da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado, cerca de 9,5 mil pessoas estão desabrigadas

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

Diante dos impactos causados pelas fortes chuvas em Pernambuco, inúmeras afetados estão precisando de ajuda para poder retomar a vida e, em alguns casos, recomeçar do zero. Segundo o balanço mais recente da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado, cerca de 9,5 mil pessoas estão desabrigadas.

Nesse momento, a solidariedade é fundamental. Quem tiver interesse em ajudar e puder doar itens essenciais, pode recorrer aos pontos de campanha da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH) e do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PE).

Nos locais, estão sendo arrecadados itens essenciais para atender às necessidades imediatas das pessoas atingidas, como alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, lençóis e materiais de limpeza.

As doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira em dois pontos de arrecadação: no Hall do Procon-PE, localizado na Rua Floriano Peixoto, nº 141, no bairro de Santo Antônio, em frente à Casa da Cultura, e no Hall Central da SJDH, situado na Rua do Bom Jesus, nº 94.

A SJDH reforça que cada contribuição é fundamental para levar apoio, dignidade e esperança às famílias atingidas. A participação da sociedade é essencial para fortalecer essa corrente do bem e ampliar o alcance da ajuda em todo o estado.

Recife

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS), está arrecadando alimentos não perecíveis para apoiar pessoas afetadas pelas chuvas.

As doações devem ser entregues no Banco de Alimentos do Recife, na Avenida Norte, nº 1716, e beneficiam 30 instituições sociais situadas em diversas comunidades da cidade. As entregas podem ser feitas diretamente no local ou, em caso de grandes volumes, recolhidas pela equipe.

Mais informações pelo telefone (81) 99488-6856 ou pelo e-mail [email protected].

SOS Pernambuco - UFPE

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) estendeu a coleta de donativos na Reitoria para esta segunda (4) e terça (5).

Onde: Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária. O que doar: Roupas e calçados (em bom estado), itens de higiene pessoal (fraldas, absorventes, escovas), materiais de limpeza (água sanitária, vassouras) e água mineral.

