Apac prevê chuva mais forte nesta terça (5) para 3 regiões de Pernambuco

Conforme publicação da Apac, a previsão é que a chuva volte mais intensa nas áreas próximas ao litoral de Pernambuco

Tamandaré registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24h em todo o estado, chegando a 52,3 mm (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou, por volta das 10h desta segunda-feira (4), a previsão de chuva para os outros dias da semana, trazendo uma alerta para a terça:

Deve chover com intensidade Moderada (acúmulo de 50mm) para a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul.

A intensidade deve ser ainda maior no distrito de Fernando de Noronha, que está com indicação de intensidade Moderada a Forte (até 100mm).

No Agreste, a chuva prevista é de Fraca a Moderada (até 30mm) e não deve chover no Sertão.

Outros dias

Na quarta e na quinta, a chuva deve variar entre Fraca e Fraca a Moderada, as regiões do estado, e Moderada em Fernando de Noronha.

Já na sexta, a Apac alerta para o risco de chuva mais intensa nas áreas próximas ao litoral pernambucano.

