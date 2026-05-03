Rio Tracunhaém segue em inundação na bacia do Goiana, mas com nível em queda, segundo a APAC

Boletim da noite deste domingo (3) aponta tendência de normalização em do Rio Tracunhaém, em Nazaré da Mata e possibilidade de pancadas de chuvas moderadas na segunda (4)

APAC publicou previsão do tempo para a semana em todas as regiões do estado (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Rio Tracunhaém segue em inundação em Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte, segundo boletim divulgado na noite deste domingo (3) pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC). O nível está cerca de 40 centímetros acima da cota de alerta, mas apresenta tendência de queda.

De acordo com a APAC, a expectativa é de que o rio retorne à calha nas próximas horas, reduzindo o risco de novos transtornos para a população ribeirinha.



A maior atenção segue voltada para a bacia do Rio Goiana, onde está o Rio Tracunhaém. Segundo a APAC, além dele, outros duas das quatro estações registram elevação, mas sem risco de inundação.



As chuvas entre sexta (1º) e sábado (2) provocaram alagamentos e deixaram áreas em alerta na Zona da Mata e na Região Metropolitana do Recife. Desde então, os órgãos estaduais mantêm monitoramento contínuo.

A previsão da APAC indica chuva fraca durante a noite deste domingo (3) e a manhã da segunda-feira (4) na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste. Há possibilidade de intensificação das precipitações ao longo da noite da segunda, com pancadas moderadas em pontos isolados.

