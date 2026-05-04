Moradores do Ibura fecham BR-101 em protesto por soluções para consequências das chuvas

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes cobram providências do poder público devido aos estragos causados pelas chuvas. Protesto acontece na altura do quilômetro 75, BR-101, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife

Protesto acontece na altura do quilômetro 75 da BR-101, na Zona Sul do Recife (Foto: Divulgação/PRF)

Moradores do bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, realizam um protesto na manhã desta segunda (4). Os manifestantes fecharam a BR-101 na altura do quilômetro 75, para pedir por soluções relacionadas ao estragos deixados pelas fortes chuvas que atingiram Pernambuco na última sexta (1°).

Todas as informações foram repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que acompanha a ocorrência. A princípio a via foi completamente bloqueada no sentido Jaboatão dos Guararapes, e os veículos estavam circulando pelo acostamento.

Em imagens divulgadas pela PRF, é possível ver a rodovia com materiais em chamas. Por volta das 9h30, uma das faixas foi liberada, segundo a corporação.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) ainda não confirmou se foi acionado para a ocorrência.

