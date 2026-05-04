Tensão no Derby: PM frustra investida de organizada do Sport contra torcedores do Ceará

PMPE frustra ataque a comboio de torcedores do Ceará após jogo na Ilha do Retiro

Torcidas Organizadas de Sport e Ceará brigaram após jogo na Ilha do Retiro (Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que atuou, na noite deste domingo (3), para conter uma tentativa de ataque da principal organizada do Sport contra um comboio de torcedores do Ceará. O incidente ocorreu na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Derby, área central do Recife, logo após a partida válida pela Série B.

De acordo com nota oficial enviada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o grupo de rubro-negros tentou bloquear a via por volta das 21h, utilizando pedras, paus e artefatos explosivos para atacar os coletivos visitantes. Para conter a investida e garantir a segurança da escolta, o efetivo policial reagiu com disparos de balas de borracha, dispersando os agressores pelas imediações.

Apesar da gravidade da tentativa de ataque, a corporação informou que não houve registro de feridos ou danos aos seis ônibus que compunham o comboio. Após a dispersão total dos envolvidos, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) realizaram uma varredura na área para assegurar a normalização do fluxo de veículos.

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O comboio seguiu viagem sob escolta policial até o destino final sem novas intercorrências. Segundo a PMPE, este foi o único registro de violência envolvendo organizadas no domingo, em um esquema de segurança que contou com o emprego de 777 policiais militares.

A ocorrência foi formalizada na Central de Plantões da Capital (CEPLANC) e registrada pela Polícia Civil como dano/depredação no bairro do Paissandu. O caso agora segue sob a responsabilidade da Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva, que trabalhará na identificação e responsabilização dos envolvidos através de imagens e diligências na região.

