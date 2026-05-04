Atualização do Inmet desta segunda (4) prevê chuva forte em boa parte de Pernambuco

Segundo o Inmet, a chuva deve apresentar risco de Perigo Potencial na Região Metropolitana do Recife, zonas da mata Norte e Sul, Agreste e parte do Sertão

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

A atualização do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o risco de chuvas intensas para boa parte do estado de Pernambuco no começo desta semana.

A previsão, válida das 9h desta segunda-feira (4) até as 10h da quinta (7), é de que pode chover forte ainda na Região Metropolitana do Recife, zonas da mata Norte e Sul, Agreste e parte do Sertão.

Conforme a classificação do Inmet, o risco é de Perigo Potencial, ou bandeira amarela, quando a chuva fica entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h).