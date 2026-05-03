Homens são detidos após tentarem roubar carro de mulher em Candeias, em Jaboatão

Equipe de segurança do prefeito teria participado da ação após pedido de socorro da vítima

Crime em candeias foi flagrado pro câmera de segurança (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Uma tentativa de assalto foi frustrada na manhã deste domingo (3), na Rua Santa Luzia, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Dois homens foram detidos após tentarem roubar o carro de uma moradora por volta das 9h. De acordo com informações preliminares, a equipe de segurança do prefeito de Jaboatão estava no local no momento da ocorrência.

A vítima gritou por ajuda e os seguranças municipais acabaram detendo os suspeitos, que foram imobilizados ainda no local. Imagens de uma câmera de segurança registraram parte da ação. No vídeo, um homem aparece correndo pela calçada enquanto um carro, que estaria com a equipe da gestão municipal, chega a encostar levemente no pedestre.



Em seguida, o homem aponta na direção onde o crime estaria acontecendo, sinalizando para onde o carro deveria ir. Ao fundo, é possível ouvir os gritos de uma mulher, que seria a vítima, pedindo ajuda. Momentos depois, ela agradece a um dos homens que participou da intervenção.



Uma foto mostra os dois suspeitos já detidos, deitados no chão, aguardando a chegada das autoridades.



O Diario de Pernambuco entrou em contato com a Prefeitura de Jaboatão e aguarda retorno.