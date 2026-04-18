Vídeo: dupla assalta casal com bebê em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Vídeo que circula nas redes sociais mostra dupla assaltando casal com bebê em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Ação foi flagrada por câmeras de segurança (Reprodução/Instagram)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um casal é assaltado por uma dupla de criminosos na manhã deste sábado (18), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Nas imagens, registradas por uma câmera de segurança, é possível assistir a ação dos assaltantes, que se aproveitam do momento em que família estaciona o carro para realizar a abordagem.

No registro, é possível observar o momento em que os criminosos estacionam um carro do outro lado da rua e correm, armados, em direção à família. A mãe, então, abre as portas de trás e retira o bebê de dentro do carro.

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A ação dos criminosos dura menos de um minuto. Após a abordagem, eles correm de volta para o carro e fogem do local. Procurada pelo Diario de Pernambuco, a Polícia Civil disse que ainda não foi notificada sobre a ocorrência.



