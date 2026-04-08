Homem assalta comerciante, leva tiro e acaba preso em UPA em Igarassu

Segundo a PM, o suspeito ameaçou o comerciante, que reagiu e atirou. O homem ferido seguiu para a Unidade de Pronto Atendimento de Cruz de Rebouças, onde foi preso

UPA de Cruz de Rebouças fica em Igarassu, no Grande Recife (Divulgação )

Um suspeito de assalto foi preso em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), depois de ser baleado por um comerciante em Igarassu, no Grande Recife.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na terça (7).

Ainda de acordo com a PM, equipes do 26º Batalhão foram acionadas para atender a uma ocorrência de um assalto a um comerciante.

Segundo relato da vítima, o suspeito chegou ao local armado com um revólver, anunciou o assalto e exigiu todos os seus pertences, levando um relógio.

“O suspeito estava visivelmente nervoso e manteve a arma em punho, ameaçando a vítima. O comerciante reagiu à investida e feriu o assaltante”, disse a PM, por meio de nota divulgada nesta quarta (8).

A PM informou, ainda, que o suspeito do assalto conseguiu fugir, mesmo baleado pelo comerciante.

Ele deixou um celular no local e ainda tentou atingir o comerciante com um tiro, mas sem sucesso.

Socorrido por ocupantes de um carro, o suspeito do assalto foi levado para a UPA de Cruz de Rebouças.

Os PMs foram ate a unidade de saúde e encontraram o homem, que foi reconhecido pelo comerciante assaltado.

O relógio roubado também foi recuperado. Devido à gravidade dos ferimentos, o suspeito foi transferido para o Hospital Miguel Arraes, acompanhado pela viatura.

Todos os envolvidos e materiais foram conduzidos ao DHPP para a adoção das medidas legais cabíveis. .

Com o suspeito, a PM disse que encontrou uma pistola calibre 9 milímetros, 14 munições intactas, um relógio e um celular.