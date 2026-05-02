A ocorrência foi registrada na tarde deste sábado (2), no bairro das Graças, na zona norte do Recife

Gerente é alvo de extorsão dentro de estabelecimento nas Graças, na zona norte do Recife (Cortesia)

Um gerente de um estabelecimento comercial no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, foi alvo de extorsão na tarde deste sábado (2).

A ocorrência mobilizou equipes do 13º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

Segundo a Polícia Militar, o efetivo foi acionado após a informação de que o gerente estaria sendo coagido dentro de uma sala do estabelecimento. Durante a operação tática, os policiais retiraram a vítima do local.

A área passou por varredura, mas nenhum suspeito foi encontrado.

O gerente, além de celulares e comprovantes de transferências bancárias, foi encaminhado à Central de Plantões da Polícia Civil.

A ocorrência foi registrada como extorsão pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). “Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento”, destacou a corporação.

