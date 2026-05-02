Autor do gol de empate, Victor Andrade valoriza ponto conquistado fora de casa pelo Náutico

O atacante fez questão de ressaltar a importância de conquistar um ponto contra o Botafogo-SP neste sábado (2)

Victor Andrade, atacante do Náutico (Vinicius Silva/CNC)

Melhorando o seu desempenho e buscando o gol de empate durante o segundo tempo, o Náutico somou um ponto contra o Botafogo-SP neste sábado (2). O placar de 1 a 1 fez o Timbu chegar aos 10 pontos na Série B, assumindo momentaneamente a 6ª posição.

O gol alvirrubro foi marcado por Victor Andrade, que novamente veio do banco de reservas e balançou as redes pela equipe. Após o duelo, válido pela 7ª rodada, o autor do gol de empate valorizou o resultado obtido pelo Timbu em Ribeirão Preto.

“Um resultado importante fora de casa, contra uma grande equipe. A gente vem de dois jogos seguidos fora de casa, então conseguir um ponto aqui é muito importante, e temos que valorizar muito. Hoje fui muito feliz (pelo gol), mas o mais importante é esse ponto fora de casa”, externou Victor Andrade.

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