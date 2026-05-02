Cadela farejadora ajudou a localizar corpo de mãe e bebê após deslizamento em Olinda

As vítimas, uma jovem de 20 anos e um bebê de 6 meses foram localizados por cadela farejadora nesta sexta (1º), no bairro de Passarinho, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife

Cadela farejadora ajuda a localizar corpo de mãe e bebê após deslizamento em Olinda: "Ela demorou a conseguir cheirar, mas depois, começou a latir e cavar" (Foto: Reprodução/Redes)

“Ela demorou a conseguir cheirar, mas depois, começou a latir e cavar”. O relato é de uma amiga que acompanhou as buscas pela jovem, Bruna Karine da Silva, de 20 anos e o filho, um bebê de 6 meses, soterrados após um deslizamento de barreira na sexta-feira (1º), durante as fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata.

O caso ocorreu no bairro de Passarinho, em Olinda, onde a barreira desabou sobre a residência das vítimas. A localização dos corpos contou com a atuação de uma cadela farejadora do Corpo de Bombeiros.

Segundo a moradora, quando chegou ao local, já havia uma grande mobilização. “Tinha uma equipe de bombeiros e a comunidade toda à procura de Bruna e do filho”, contou. A cadela, chamada Faith, já estava sendo utilizada nas buscas.

De acordo com ela, o trabalho do animal foi fundamental diante da dificuldade imposta pelo volume de terra. “A barreira deslizou uma vez e depois deslizou novamente. Era muito barro”, afirmou.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que a cadela Faith foi responsável por sinalizar o local onde as vítimas foram encontradas.

A corporação destacou ainda que a atuação de cães em ocorrências desse tipo é essencial para tornar as buscas mais rápidas e precisas, sobretudo em áreas de difícil acesso ou com baixa visibilidade.

Ela relembra que, apesar da tensão, ainda mantinha esperança de encontrar os dois com vida. “Minha ficha ainda não tinha caído que ali eram eles. Ainda tinha esperança de estarem vivos, mas infelizmente não foi isso que aconteceu”, disse.

A amiga também falou sobre a relação com a jovem. “Ela era uma pessoa muito legal, uma boa mãe, protegia muito o filho. Onde chegava, todos gostavam dela”, relatou.

Mesmo sem conviver com frequência nos últimos tempos, ela destaca o impacto da tragédia na comunidade. “Muita gente ficou abalada. Ela era uma pessoa querida”, afirmou.

O velório e enterro das vítimas acontece na manhã deste domingo (3), a partir das 11h, no Cemitério de Águas Compridas, no bairro de São Benedito, em Olinda.