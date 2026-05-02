Moradores de áreas de risco só devem voltar para casa após vistoria, alerta Defesa Civil do Recife

Mesmo com previsão de melhoria no tempo, solo encharcado mantém perigo de deslizamentos; capital já registra três mortes e mais de 600 desabrigados

Fortes chuvas causam transtornos a moradores do Recife (Foto: Nanda Prista/Esp DP)

A Defesa Civil do Recife alertou, neste sábado (2), que pessoas que moram em áreas de risco e saíram de suas residências por conta das chuvas da sexta só retornem após a vistoria da corporação.

De acordo com o órgão, embora a tendência para os próximos dias na capital seja de melhoria das chuvas, o solo está encharcado. Por isso, é necessário distância de áreas de risco por perigo de deslizamentos.

Segundo o coronel Cássio Sinomar, representante da Defesa Civil do Recife, locais que anteriormente eram classificados com graus de risco nível 1, 2 ou 3 podem ter tido suas estruturas comprometidas pelo volume de água acumulado nas últimas 24 horas. “Então, só retorne após a vistoria”, afirmou o coronel.

Três pessoas morreram no Recife devido às chuvas e há mais de 600 desabrigados na capital.

Previsão do tempo

Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) informou, na manhã deste sábado (2), que o aviso meteorológico de Estado de Alerta (nível vermelho) segue em vigor na Mata Norte e no Grande Recife, mas com diminuição da intensidade das chuvas durante o dia. Segundo o boletim, publicado às 10h, a previsão é de estabilização da atmosfera à tarde e noite do sábado.