Chuvas em Pernambuco: saiba onde doar e como ajudar pessoas afetadas
Publicado: 02/05/2026 às 11:37
(Marcio Silva/Esp DP)
As chuvas que atingiram Pernambuco nesta sexta-feira (1º) deixaram ao menos quatro pessoas mortas, cinco feridas e mais de 2.190 pessoas fora de suas casas. Neste cenário, organizações sociais, movimentos populares e instituições de ensino montaram uma força-tarefa para arrecadar donativos.
Confira abaixo onde e como colaborar:
1. Movimentos Mãos Solidárias e MST (Rede de Cozinhas Populares)
Focados no combate à fome e no apoio imediato, os grupos estão mobilizados para levar refeições e itens de dormitório para áreas alagadas em Recife, Olinda, Jaboatão e Camaragibe.
O que doar: Alimentos, colchões e doações financeiras.
PIX: 09423270000180 (Associação Juventude Camponesa Nordestina)
Contato: (81) 99855-3121
RECIFE
Cozinha Mãe - Armazém do Campo, rua do Imperador, 370.
Vila dos Milagres - Rua Cantor Jessé, Vila dos Milagres - Ibura
Espaço Superação - Rua Vereador Otacílio Azevedo, 2616, Nova Descoberta - ponto de coleta de doação de roupas
OLINDA
Cozinha Luiz Lorenzon - av. Poeta Vinícius de Moraes, 2 - Ouro Preto (Antiga Torre da TV Manchete) - Olinda
CAMARAGIBE
Cozinha Irmã Dorothy Stang - Rua Josué Pereira de Oliveira, 192, Santa Teresa
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Cozinha Vila dos Palmares - av. Newton Carneiro Filho, n° 59 - Muribeca
2. Rede de Apoio em Olinda - Instituto Giba Sobral e Parceiros
O Instituto articula uma rede ampla que inclui o Vicariato Olinda e colégios da região. Além de donativos, a iniciativa foca no acolhimento em saúde mental.
O que doar: Alimentos não perecíveis, roupas, mantas e itens de higiene.
Igrejas: Todas as paróquias de Olinda e o Santuário Mãe Rainha (Ouro Preto).
Santuário Mãe Rainha
R. José Dias Raposo, 914 – Ouro Preto
Funcionamento: 08h às 12h / 14h às 17h (todos os dias)
CDL Olinda
Av. Pres. Getúlio Vargas, 101 – Bairro Novo
Funcionamento: Segunda a sexta, das 08h às 17h
Empresarial JAM
Av. Dr. José Augusto Moreira, 900 – Casa Caiada
Funcionamento: 24 horas
Colégio de São Bento
Av. Sigismundo Gonçalves, 375 – Varadouro
Funcionamento: Segunda a sexta, das 06h30 às 17h
Zoco Mirante
Rua de São Bento, 104 – Varadouro
Funcionamento: Terça a sábado, das 15h às 17h
Colégio Pleno
Av. Ministro Marcos Freire, 2855, Casa Caiada - Olinda - PE
Av. Dr. José Augusto Moreira, 1851 - Casa Caiada, Olinda - PE, 53130-410
Funcionamento: Segunda à Sexta das 07h às 16h
Colégio Dom
Av. Ministro Marcos Freire, 2855 – Casa Caiada
Funcionamento: Segunda a sexta, das 08h às 18h
Colégio Santa Emília
R. Marfim, 375 – Jardim Atlântico
Funcionamento: Segunda a sexta, das 06h30 às 18h
Balé Afro Adê Wale
Segunda Travessa do Veleiro, 919 – Peixinhos
Funcionamento: Segunda, terça, quinta, sexta e sábado, das 09h às 17h
Centro Cultural Paulo Queiroz
Rua Giriquiti, 355 – Peixinhos
Funcionamento: Quarta-feira, das 14 às 17 h
3. SOS Pernambuco - UFPE
A Universidade Federal de Pernambuco abriu a Reitoria para receber donativos durante todo o final de semana.
Onde: Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária.
Horário: Sábado (10h às 18h) e Domingo (9h às 18h).
O que doar: Roupas e calçados (em bom estado), itens de higiene pessoal (fraldas, absorventes, escovas), materiais de limpeza (água sanitária, vassouras) e água mineral.