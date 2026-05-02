Vida Urbana
Chuvas em Pernambuco: saiba onde doar e como ajudar pessoas afetadas

Chuvas que atingiram Pernambuco nesta sexta-feira (1º) deixaram ao menos quatro pessoas mortas, cinco feridas e mais de 2.190 pessoas fora de suas casas

Diario de Pernambuco

Publicado: 02/05/2026 às 11:37

(Marcio Silva/Esp DP)

As chuvas que atingiram Pernambuco nesta sexta-feira (1º) deixaram ao menos quatro pessoas mortas, cinco feridas e mais de 2.190 pessoas fora de suas casas. Neste cenário, organizações sociais, movimentos populares e instituições de ensino montaram uma força-tarefa para arrecadar donativos.

Confira abaixo onde e como colaborar:

1. Movimentos Mãos Solidárias e MST (Rede de Cozinhas Populares)

Focados no combate à fome e no apoio imediato, os grupos estão mobilizados para levar refeições e itens de dormitório para áreas alagadas em Recife, Olinda, Jaboatão e Camaragibe.

O que doar: Alimentos, colchões e doações financeiras.

PIX: 09423270000180 (Associação Juventude Camponesa Nordestina)
Contato: (81) 99855-3121

RECIFE

Cozinha Mãe - Armazém do Campo, rua do Imperador, 370.

Vila dos Milagres - Rua Cantor Jessé, Vila dos Milagres - Ibura

Espaço Superação - Rua Vereador Otacílio Azevedo, 2616, Nova Descoberta - ponto de coleta de doação de roupas

OLINDA

Cozinha Luiz Lorenzon - av. Poeta Vinícius de Moraes, 2 - Ouro Preto (Antiga Torre da TV Manchete) - Olinda

CAMARAGIBE

Cozinha Irmã Dorothy Stang - Rua Josué Pereira de Oliveira, 192, Santa Teresa

JABOATÃO DOS GUARARAPES

Cozinha Vila dos Palmares - av. Newton Carneiro Filho, n° 59 - Muribeca

2. Rede de Apoio em Olinda - Instituto Giba Sobral e Parceiros

O Instituto articula uma rede ampla que inclui o Vicariato Olinda e colégios da região. Além de donativos, a iniciativa foca no acolhimento em saúde mental.

O que doar: Alimentos não perecíveis, roupas, mantas e itens de higiene.

Igrejas: Todas as paróquias de Olinda e o Santuário Mãe Rainha (Ouro Preto).

Santuário Mãe Rainha

R. José Dias Raposo, 914 – Ouro Preto
Funcionamento: 08h às 12h / 14h às 17h (todos os dias)

CDL Olinda

Av. Pres. Getúlio Vargas, 101 – Bairro Novo
Funcionamento: Segunda a sexta, das 08h às 17h

Empresarial JAM

Av. Dr. José Augusto Moreira, 900 – Casa Caiada
Funcionamento: 24 horas

Colégio de São Bento

Av. Sigismundo Gonçalves, 375 – Varadouro
Funcionamento: Segunda a sexta, das 06h30 às 17h

Zoco Mirante

Rua de São Bento, 104 – Varadouro
Funcionamento: Terça a sábado, das 15h às 17h

Colégio Pleno

Av. Ministro Marcos Freire, 2855, Casa Caiada - Olinda - PE
Av. Dr. José Augusto Moreira, 1851 - Casa Caiada, Olinda - PE, 53130-410
Funcionamento: Segunda à Sexta das 07h às 16h

Colégio Dom

Av. Ministro Marcos Freire, 2855 – Casa Caiada
Funcionamento: Segunda a sexta, das 08h às 18h

Colégio Santa Emília

R. Marfim, 375 – Jardim Atlântico
Funcionamento: Segunda a sexta, das 06h30 às 18h

Balé Afro Adê Wale

Segunda Travessa do Veleiro, 919 – Peixinhos
Funcionamento: Segunda, terça, quinta, sexta e sábado, das 09h às 17h

Centro Cultural Paulo Queiroz

Rua Giriquiti, 355 – Peixinhos
Funcionamento: Quarta-feira, das 14 às 17 h

3. SOS Pernambuco - UFPE

A Universidade Federal de Pernambuco abriu a Reitoria para receber donativos durante todo o final de semana.

Onde: Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária.

Horário: Sábado (10h às 18h) e Domingo (9h às 18h).

O que doar: Roupas e calçados (em bom estado), itens de higiene pessoal (fraldas, absorventes, escovas), materiais de limpeza (água sanitária, vassouras) e água mineral.

ajuda , Chuva , Chuvas , famílias , Pernambuco , Recife , solidariedade
