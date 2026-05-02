Bombeiros iniciam buscas por idoso levado por correnteza no Recife

Após correnteza impedir trabalhos na sexta-feira (1º), equipe de mergulho foi deslocada para reavaliar o Rio Beberibe

Moradores registraram momento em que idoso se joga na correnteza (Foto: Reprodução/Vídeo)

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou, na manhã deste sábado (2), que uma equipe de mergulho foi deslocada para o bairro de Beberibe, na Zona Norte do Recife. O objetivo é reavaliar as condições do Rio Beberibe para dar início às buscas por Edivaldo Pinto dos Santos, de 70 anos, desaparecido desde a manhã de ontem.

A corporação afirmou que, no momento do chamado ontem, a intensidade da correnteza e o volume de água inviabilizaram as buscas aquáticas devido ao "risco elevado" para a equipe.

“A corporação permanece à disposição para receber informações que possam auxiliar”, informam os Bombeiros. O número dos Bombeiros é o 193.

O que aconteceu

Imagens registradas por moradores e compartilhadas nas redes sociais na sexta (1º) mostram o momento em que Edivaldo entra em uma área alagada próxima à Praça da Convenção. Segundo a filha dele, Ranielly Santos, o homem está em quadro inicial da doença de Alzheimer.

De acordo com o relato da família, ele pulou uma primeira vez e conseguiu retornar à superfície. Mas, ao se jogar na enchente pela segunda fez, foi arrastado pela força das águas e não foi mais visto.

Previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, neste sábado (2), a previsão de chuva para Pernambuco, mantendo parte do estado em Perigo (bandeira laranja). Estão incluídos no alerta 43 municípios da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste de Pernambuco.

Chuvas

Ao menos quatro pessoas morreram por conta das fortes chuvas em Pernambuco, nesta sexta-feira (1º). Foram duas no Recife e duas em Olinda, na Região Metropolitana (RMR), após deslizamento de barreira.

A Defesa Civil de Pernambuco confirma 422 pessoas desabrigadas e 1068 desalojadas. O órgão também confirmou cinco feridos.

Na capital, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou duas mortes em um deslizamento em Dois Unidos, Zona Norte do Recife. As vítimas fatais são mãe e filho. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta informou que 11 pessoas vítimas desse deslizamento deram entrada no local.

Além dos dois óbitos, sete pacientes foram transferidos para hospitais de referência. Até o final da tarde, um permanecia em atendimento na UPA e outro havia recebido alta. As outras duas mortes foram no Alto da Bondade, em Olinda. Uma mulher de 20 anos e o filho de seis meses morreram após serem soterrados. Cinco pessoas foram socorridas com vida.

