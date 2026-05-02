Chuvas em Pernambuco: 489 pessoas ilhadas são resgatadas pelos Bombeiros

Entre 17h de sexta-feira (1) e 7h deste sábado (2), 149 pessoas, em 23 ocorrências, foram resgatas pelo Corpo de Bombeiros de Pernambuco

489 pessoas foram resgatadas pelos Bombeiros durante fortes chuvas que atingem Pernambuco desde sexta-feira (1) (Divulgação/Corpo de Bombeiros de Pernambuco)

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco resgatou, entre 17h de sexta-feira (1) e 7h deste sábado (2), 149 vítimas, em 23 ocorrências de pessoas ilhadas por causa das fortes chuvas que atingem o estado. No total, a corporação atendeu 39 ocorrências, e realizou o resgate de 489 pessoas ilhadas.

As áreas de destaque incluem os bairros do Cajueiro, no Recife, Peixinhos, em Olinda, e Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes.

O Corpo de Bombeiros atuou, ainda, em dois deslizamentos de barreira, no Recife e em Olinda, com duas mortes registradas em cada.

Na capital, as vítimas fatais são mãe e filho. Também foram resgatadas duas pessoas com vida.

As outras duas mortes foram no Alto da Bondade, em Olinda. Uma mulher de 20 anos e o filho de seis meses morreram após serem soterrados.

O Corpo de Bombeiros ressalta a importância de, em situações de risco, buscar locais seguros, evitar áreas alagadas ou com sinais de deslizamento e seguir as orientações dos órgãos oficiais.

Em situações de emergência, a corporação pode ser acionada através do telefone 193.

Desabrigados e desalojados

As chuvas que atingiram Pernambuco nessa sexta-feira (1) deixaram ao menos quatro pessoas mortas, cinco feridas, 1096 desabrigadas e 1094 desalojadas, informou a Defesa Civil em balanço divulgado neste sábado (2). No total, mais de 2.190 pessoas ficaram fora de suas casas.

Os municípios mais afetados, segundo a Defesa Civil são:

- Goiana: 146 pessoas desabrigadas (47 famílias) e 994 pessoas desalojadas (371 famílias).

- Olinda: 170 pessoas desabrigadas, 5 pessoas feridas e 2 óbitos.

- Timbaúba: 42 pessoas desabrigadas e 52 pessoas desalojadas (17 famílias).

- Igarassu: 27 pessoas desabrigadas (9 famílias) e 21 pessoas desalojadas.

- Paulista: 32 pessoas desabrigadas e 11 pessoas desalojadas.

- Camaragibe: 4 pessoas desabrigadas (1 família) e 11 pessoas desalojadas (6 famílias).

- Limoeiro: 4 desabrigados e 5 desalojados.

- Recife: 671 desabrigados e 2 óbitos.