Pernambuco tem sete municípios com chuva superior a 100 mm nas últimas 24 horas, segundo Apac

A previsão para este sábado (2) é que a chuva continue em todas as regiões do estado

Fortes chuvas causam transtornos a moradores do Recife (Foto: Nanda Prista/Esp DP)

Pelo menos sete cidades de Pernambuco registraram acumulados de chuva acima de 100 milímetros nas últimas 24 horas, segundo informações divulgadas pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), na manhã deste sábado (2).

Os maiores volumes foram registrados em Cabo de Santo Agostinho, Recife, Moreno, Glória do Goitá, Ipojuca e Camaragibe. Outros municipios apresentaram volumes próximos, como Chã de Alegria, Jaboatão dos Guararapes e Olinda.

Veja a lista dos locais com maior acumulado de chuva nas últimas 24h:

Cabo de Santo Agostinho | 122,46 mm ([APAC] Torrinha)

Cabo de Santo Agostinho | 122,2 mm ([CEMADEN] Enseada dos Corais)

Recife | 117,43 mm ([CEMADEN] Pina)

Moreno | 116,19 mm ([APAC] [ETA Compesa])

Moreno | 114,77 mm ([APAC] Bonança)

Cabo de Santo Agostinho | 114,31 mm ([APAC] Charneca)

Glória do Goitá | 114,2 mm ([APAC] Nissan Miojo)

Recife | 112,1 mm ([CEMADEN] San Martin)

Recife | 110,8 mm ([CEMADEN] Areias)

Ipojuca | 105,65 mm ([APAC] Núcleo Maranhão)

Recife | 103,78 mm ([CEMADEN] Alto Mandu)

Recife | 102,31 mm ([APAC] UPA Nova Descoberta)

Ipojuca | 101,92 mm ([APAC] IFPE)

Camaragibe | 100,47 mm ([APAC] Jardim Primavera)

Chã de Alegria | 99,8 mm ([APAC] [ETA Compesa])

Jaboatão dos Guararapes | 98,51 mm ([CEMADEN] Piedade)

Olinda | 97,63 mm ([APAC] Ouro Preto)

Recife | 97,1 mm ([CEMADEN] Campina do Barreto)

Informações da Defesa Civil notificam quatro mortos, cinco feridos, 1.096 desabrigados e 1.094 desalojados graças às fortes chuvas de sexta.

Previsão

Segundo a Apac, a previsão para este sábado (2) é que a chuva continue em todas as regiões do estado, principalmente pela manhã. À tarde, espera-se que o volume de água diminua até que se reduza à chuvas rápidas e isoladas à noite.