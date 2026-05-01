Chuvas em Pernambuco: Raquel Lyra cancela agenda e monitora situação na sede da Apac
Governadora Raquel Lyra cancelou sua ida ao Festival Nacional dos Jericos, no Agreste de Pernambuco, para monitorar as chuvas que atingem regiões do estado
Publicado: 01/05/2026 às 11:24
Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (Fotos: Karol Rodrigues/DP)
A governadora Raquel Lyra cancelou sua ida ao Festival Nacional dos Jericos, no município de Panelas, no Agreste de Pernambuco, para monitorar as chuvas que atingem regiões do estado, nesta sexta-feira (1). Ela está na sede da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
Mais cedo, a Apac renovou o aviso meteorológico para o estado de chuvas em Pernambuco. O comunicado estabelece estado de alerta para as chuvas nas regiões Mata Norte e Metropolitana do Recife.
Este alerta é o mais extremo entre os emitidos pela Apac e sinaliza riscos para a população, prevendo fortes pancadas de chuva ao longo do dia.
Para a Mata Sul e o Agreste, as chuvas seguem em estado de observação.
Recife em Estado de Alerta
A Prefeitura do Recife publicou um alerta que coloca a cidade em Estágio de Alerta devido às chuvas, na manhã desta sexta-feira (1). O aviso foi divulgado por volta das 10h.
Para a população em área de risco, abrigos da Prefeitura já estão disponíveis para serem ocupados, caso seja necessário.
A recomendação para deslocamentos é que as orientações da CTTU sejam seguidas e que haja atenção às condições das vias.
Contatos de emergência como o número da Defesa Civil (0800.081.3400), CTTU: 0800 081 1078, SAMU: 192, Emlurb: 156 e Bombeiros: 193 estão alertas para possíveis ocorrências relacionadas à chuva.