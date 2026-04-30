Desativação da Delegacia da Macaxeira, na zona norte do Recife, acontecerá no dia 11 de maio, para construção de novo prédio; atendimento será feito provisoriamente na Delegacia de Apipucos

Delegacia da Macaxeira será demolida para construção de novo prédio e atendimento será transferido para Apipucos (Foto: Google Street View/Reprodução)

A Delegacia da Macaxeira, na Zona Norte do Recife, será desativada a partir do dia 11 de maio para a realização de obras no prédio atual.

Durante o período, o atendimento ao público será transferido provisoriamente para a 5ª Delegacia Seccional de Apipucos (5ª DESEC), na Rua Dois Irmãos, no bairro de Apipucos, também na zona norte.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o imóvel atual, localizado na Avenida Vereador Otacílio de Azevedo será demolido para a construção de uma nova unidade.

A previsão é de que o edifício novo seja entregue em um prazo de até cinco meses após o inicio das obras.

Enquanto isso, os moradores da região deverão se dirigir à unidade em Apipucos para registrar boletins de ocorrência e acessar outros serviços da delegacia.

Nova unidade

O projeto da novo prédio foi desenvolvido pela Secretária de Projetos Estratégicos (Sepe) e prevê uma estrutura mais atualizada para o funcionamento da delegacia.

Entre os espaços planejados estão salas de investigação e reconhecimento , cartório, celas de custódia (em substituição ao antigo xadrez) e uma sala lilás, voltada ao atendimento de mulheres vítimas de violência.