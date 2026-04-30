Taxista é morto com tiro na cabeça enquanto jogava dominó no bairro dos Aflitos, no Recife

O taxista de 49 anos foi atingido pelo disparo na cabeça enquanto jogava dominó em um ponto de táxi localizado na Rua Capitão Sampaio, no bairro dos Aflitos, na zona norte do Recife, no final da tarde desta terça-feira (28)

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife (Foto: Arquivo/DP)

Um taxista de 49 anos, identificado como Eiranilson Silveira Sampaio Junior, foi morto com um tiro na cabeça no final da tarde desta terça-feira (28), no bairro dos Aflitos, na zona norte do Recife.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu em um ponto de táxi localizado na Rua Capitão Sampaio Xavier. A vítima estava na calçada jogando dominó com colegas de profissão quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram disparos de arma de fogo.

Eiranilson foi atingido por pelo menos um tiro na região da cabeça. Após a ação, os suspeitos fugiram acessando a Avenida Rosa e Silva.

O taxista chegou a ser socorrido por colegas para o Hospital Agamenon Magalhães e, posteriormente, transferido para o Hospital da Restauração, na área central do Recife, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no final da tarde desta quarta (29).

Segundo informações repassadas pela família à polícia, a vítima não tinha envolvimento com atividades ilícitas, e a motivação do crime ainda é desconhecida.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil informou que “um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva.”

