Suspeito de estuprar e engravidar enteada de 14 anos é preso em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco
O mandado de prisão contra o suspeito de 41 anos foi cumprido nesta quarta-feira (29), no Sítio Beldroega, em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco
Publicado: 30/04/2026 às 10:01
Viatura da PCPE (Foto: @delegaciadocabo)
Um homem de 41 anos foi preso nesta quarta-feira (29), durante o cumprimento de um mandado judicial no Sítio Beldroega, na zona rural de Águas Belas, no Agreste de Pernambuco. José Aparecido dos Santos é acusado de abusar sexualmente da própria enteada, de 14 anos.
De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), as investigações começaram após uma denúncia encaminhada pelo Conselho Tutelar do município. A informação indicava que o suspeito teria cometido abusos sexuais e que a adolescente teria engravidado.
Ainda segundo a polícia, as diligências apontam que os abusos teriam começado quando a vítima tinha 11 anos.
Após ser localizado, o suspeito foi conduzido à 137ª Delegacia de Águas Belas.
Em nota, a PCPE informou que “após a aplicação das medidas administrativas, ele foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça”.