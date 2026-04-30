Suspeito de estuprar e engravidar enteada de 14 anos é preso em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco

O mandado de prisão contra o suspeito de 41 anos foi cumprido nesta quarta-feira (29), no Sítio Beldroega, em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco

Viatura da PCPE (Foto: @delegaciadocabo)

Um homem de 41 anos foi preso nesta quarta-feira (29), durante o cumprimento de um mandado judicial no Sítio Beldroega, na zona rural de Águas Belas, no Agreste de Pernambuco. José Aparecido dos Santos é acusado de abusar sexualmente da própria enteada, de 14 anos.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), as investigações começaram após uma denúncia encaminhada pelo Conselho Tutelar do município. A informação indicava que o suspeito teria cometido abusos sexuais e que a adolescente teria engravidado.

Ainda segundo a polícia, as diligências apontam que os abusos teriam começado quando a vítima tinha 11 anos.

Após ser localizado, o suspeito foi conduzido à 137ª Delegacia de Águas Belas.

Em nota, a PCPE informou que “após a aplicação das medidas administrativas, ele foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça”.

