Homem é assassinado com golpes de picareta em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

A vítima de 34 anos foi assassinada com golpes de picareta pelo próprio colega de trabalho durante uma discussão na noite desta terça (28), no bairro de Jardim Copacabana, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru (Foto: Arquivo DP)

Um homem de 34 anos, identificado como Edvaníldo Antônio da Silva, foi assassinado com golpes de picareta na cabeça após uma discussão na noite da terça-feira (28), no bairro Jardim Copacabana, em Caruaru, no Agreste do estado.

Segundo informações repassadas à polícia, a vítima estava ingerindo bebida alcoólica com um colega de trabalho, Samuel da Silva Cavalcante Filho, de 28 anos, dentro de uma residência, quando os dois se desentenderam. Durante a briga, Edvaníldo foi atingido com golpes de picareta.

A vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico.

O suspeito foi preso em flagrante por equipes da Polícia Militar de Pernambuco.

A área foi isolada para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

O caso registrado como homicídio consumado está sob a responsabilidade da 14ª Delegacia de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil do estado informou que o suspeito foi conduzido até a delegacia para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça.