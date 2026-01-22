Recife inaugura primeiro Centro de Convivência da Pessoa Idosa na sexta (23)

Espaço multifuncional contará com uma praça, atividades culturais, de lazer e bem-estar para população idosa (Foto: Edson Holanda/PCR)

O Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira será inaugurado nesta sexta-feira (23), no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife. O equipamento público passa a funcionar em um casarão histórico requalificado, localizado na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 720, entre os bairros do Espinheiro e dos Aflitos.

O espaço foi implantado em um imóvel construído na década de 1920, restaurado para abrigar atividades voltadas à convivência, ao lazer e à formação da população idosa. O casarão foi doado ao município com a finalidade de sediar projetos públicos e culturais destinados a esse público.

Distribuído em dois pavimentos, o centro conta com estrutura multifuncional. No térreo, haverá recepção, copa, sala de reuniões, área multiuso, duas salas administrativas, dois banheiros e salas destinadas à realização de oficinas. Já no primeiro andar, estão previstos almoxarifado, três salas de oficinas, dois espaços voltados à cultura, além de sala de leitura e sala de estudos.

Além do prédio histórico, o terreno recebeu intervenções de urbanização e passa a contar com uma nova praça pública, equipada com áreas de convivência e lazer abertas à população. A área externa inclui parcão, playground, espaço para piqueniques, pátio para eventos, bicicletário, área de jogos e uma unidade da Academia da Cidade voltada exclusivamente para pessoas idosas.

O investimento total na requalificação do espaço foi de R$ 2,4 milhões, sendo R$ 1,4 milhão aplicados nas obras internas do casarão e R$ 935 mil destinados à urbanização da área externa.

De acordo com dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Recife possui atualmente 263.996 pessoas com 60 anos ou mais, o que corresponde a 17,7% da população do município. Em 2010, esse número era de 181.449, indicando o crescimento da população idosa na capital pernambucana.