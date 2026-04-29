Homens são detidos com 51 Kg de "supermaconha" em Petrolina
Suspeitos foram detidos com 51 quilos de skunk, um tipo de "supermaconha", na BR-428, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco
Publicado: 29/04/2026 às 07:01
Homens foram detidos com 51 Kg de "supermaconha" em Petrolina (Divulgação/PRF)
Dois homens foram detidos com 51 quilos de skunk, um tipo de "supermaconha", na BR-428, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.
A droga foi apreendida em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Batalhão Especializado de Policiamento do Interior da Polícia Militar (BEPI-PM), na terça-feira (29).
De acordo com a PRF, na ocasião, policiais realizavam uma fiscalização no Km 180 da rodovia quando abordaram um carro ocupado pelos suspeitos. Em seguida, os homens saíram do veículo e admitiram que estavam transportando a droga. No porta-malas, foram encontrados 51 sacos com o skunk.
O entorpecente, segundo os suspeitos, teria sido pego em Belém de São Francisco, também no Sertão, e seria entregue em Petrolina. Os homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil e poderão responder por tráfico de drogas. A pena prevista para o crime é de cinco a 15 anos de reclusão.