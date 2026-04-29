Homens são detidos com 51 Kg de "supermaconha" em Petrolina

Suspeitos foram detidos com 51 quilos de skunk, um tipo de "supermaconha", na BR-428, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Homens foram detidos com 51 Kg de "supermaconha" em Petrolina (Divulgação/PRF)

Dois homens foram detidos com 51 quilos de skunk, um tipo de "supermaconha", na BR-428, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

A droga foi apreendida em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Batalhão Especializado de Policiamento do Interior da Polícia Militar (BEPI-PM), na terça-feira (29).

De acordo com a PRF, na ocasião, policiais realizavam uma fiscalização no Km 180 da rodovia quando abordaram um carro ocupado pelos suspeitos. Em seguida, os homens saíram do veículo e admitiram que estavam transportando a droga. No porta-malas, foram encontrados 51 sacos com o skunk.

O entorpecente, segundo os suspeitos, teria sido pego em Belém de São Francisco, também no Sertão, e seria entregue em Petrolina. Os homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil e poderão responder por tráfico de drogas. A pena prevista para o crime é de cinco a 15 anos de reclusão.

